Verkeerswethouder Hazen deelt fietslichtjes uit

Uithoorn – Donderdag 20 november stond wethouder Jan Hazen (Verkeer en Vervoer) weer bij de brandweerkazerne aan de Zijdelweg in Uithoorn. Op de gevel hangt in felle neonletters de boodschap ‘UITHOORN is AAN’. Hazen: “We staan hier voor dag en dauw; dan constateer je hoe slecht onverlichte fietsers zichtbaar zijn voor de rest van het verkeer.”

Samen met zijn verkeersambtenaren, boa’s Loraine en Petra en politieagenten Noortje en Bryan hield Hazen fietsers aan die zonder licht rijden. Een boete van 60 euro voor onverlicht rijden kregen zij niet, maar ze werden wel gewezen op het belang van goede fietsverlichting.

De wethouder en zijn medewerkers monteerden ter plekke een werkend setje fietslampen. Fietsers reageerden positief op de actie. De actie maakt onderdeel uit van de jaarlijkse fietsverlichtingscampagne ‘AAN in het donker’ van Veilig Verkeer Nederland. Ook de gemeenten van de Vervoersregio Amsterdam, waaronder Uithoorn, doen mee aan de campagne.

Wethouder Hazen: “Fietsers zijn zich bewust van het belang van fietsverlichting, maar toch rijden zij te vaak zonder licht. We hebben in een uur zo’n vijftien lampensetjes uitgedeeld. Aan basisscholieren en aan hele gezinnen die langsfietsten. Het viel me op dat veel fietsers, vooral op elektrische fietsen en fatbikes, goed verlicht zijn. Maar vaak genoeg waren ze gewoon vergeten hun licht aan te doen. Ook in de schemering ben je dan veel minder zichtbaar voor het andere verkeer, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Controleer dus altijd of je fietsverlichting in orde is. En zorg dat die aan staat als je in het donker de weg op gaat.”

Op de foto: Verkeerswethouder Hazen en partners bij de LICHT AAN-actie. Foto: Gemeente Uithoorn.