Verkeersles: ‘Nooit meer in de dode hoek’

Uithoorn – De vrachtwagen van chauffeur Wouter Baars van aannemersbedrijf D. van der Steen staat vrijdagochtend al klaar op de rotonde om de leerlingen van groep 7 van basisschool De Kajuit uitleg te geven over de dode hoek. Maar eerst krijgen de 26 leerlingen een verkeersles van Jack van As van Veilig Verkeer Nederland in de raadzaal. “De les wordt vaker op scholen gegeven, maar dit is een goed moment om het nu te doen,” zegt hij en daar is Liesbeth van Boom, omgevingsmanager van de gemeente Uithoorn het helemaal mee eens. “De verkeerssituatie is veranderd en het fietspad ligt nu vlak naast de weg.” Daarom heeft ze deze les over de dode hoek georganiseerd voor leerlingen van de twee scholen in de Meerwijk. “Helaas was De Springschans vandaag vrij, dus vanmiddag komt een groepje kinderen met hun ouders.” De leerlingen van De Kajuit onder leiding van meester Peter en juf Ida doen enthousiast mee. “Heeft een kleine auto ook een dode hoek?”, vraagt een jongen. Jack gaat op een ontspannen manier met de groep om en vertelt beeldend en met veel humor, zonder het onderwerp te bagatelliseren.

Game

Hij vergelijkt het verkeer met een game. “Alleen heb je in het verkeer geen pauzeknop of kun je de situatie niet na afloop resetten als het verkeerd afloopt.” Na een filmpje met een quiz waarbij de kinderen met een kaart het antwoord moeten geven, gaat het eerste groepje naar buiten. De andere twee groepen gaan verder met een werkblad. Buiten mogen de eerste tien jongens wat rondjes fietsen over de rotonde. Helaas dringt er al verkeer dat er nog niet mag rijden langs de afzettingen. Daarna krijgen de scholieren aanschouwelijk onderwijs van chauffeur Wouter. Als eerste klimt Joshua in de cabine om zelf te ontdekken waar de dode hoek in de vrachtwagen zit. Wouter werkt al 23 jaar als vrachtwagenchauffeur en heeft zelf gelukkig nog nooit iets ernstigs meegemaakt. Hij hoop door zijn medewerking dat dat zo blijft. “Als ze hier goed naar luisteren, dan blijft het veilig op de weg.” Aan het eind van de middag zal de rotonde opengaan voor al het verkeer.