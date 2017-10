Verkeerscontrole politie aan de Dreef

Aalsmeer – De politie heeft dinsdag 3 oktober samen met het Verkeer Handhaving Team, Flex team Zuid, de Belastingdienst en twee keurmeesters van de Rijksdienst voor het Wegverkeer een grote verkeerscontrole gehouden op de parkeerplaats aan de Dreef in de Hornmeer.

Tijdens deze controle zijn meerdere bromfietsen, auto’s, busjes en aanhangers gecontroleerd. Er zijn diverse bekeuringen uitgeschreven. Zo kon een bestuurder zijn rijbewijs niet tonen en had een automobilist niet eens een rijbewijs. Ook is een bestuurder op de bon geslingerd voor het rijden met ‘valse’ kentekenplaten, is een proces-verbaal uitgeschreven voor gladde banden en troffen agenten onder andere een aanhanger waarop de lading los lag.

Aan de Belastingdienst zijn meerdere openstaande bedragen betaald. Daarnaast werd bij verschillende bestuurders een blaastest afgenomen. Dit had een positieve uitkomst, geen van hen bleek alcohol gedronken te hebben. De politie spreekt van een geslaagde verkeerscontrole.

Bron en foto: Politie Aalsmeer Uithoorn