Verkeer(d) in Kudelstaart: Waar is de fietsenstalling?

Kudelstaart – ‘Waar is dat feestje?’ is het eerste dat opkomt bij het zien van alle fietsen die geparkeerd staan tegen de brugleuning bij bushalte ‘De Rietlanden’ op de Mijnsherenweg. Het gaat niet om een feestje maar om buspassagiers die hier hun fiets neerzetten bij gebrek – zo te zien – aan een mogelijkheid om die fatsoenlijk te stallen.

Nu ziet de brugleuning er stevig genoeg uit maar het is wel een ‘goedkope’ oplossing om als fietsenstalling te dienen. Bovendien, ouderen of mensen die slecht ter been zijn gebruiken de leuning als houvast. Het zou ‘een feestje’ zijn om in het verlengde van de bushalte een betegelde plek te hebben waar je je fiets kwijt kunt. In een stevig fietsenrek. Wie een blik werpt op de lustig begroeide berm denkt de locatie al wel te zien…



Foto: Bushalte ‘De Rietlanden’ op de Mijnsherenweg. Tekst en foto: Joke van der Zee