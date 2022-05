Verhuisfeestje Agrarisch kinderdagverblijf De Koetjes

De Kwakel – Afgelopen week heeft kinderdagverblijf De Koetjes na 3 jaar bouwen hun verhuisfeestje gevierd. De opvang heeft 4 jaar plaats gevonden in tijdelijke units naast het nieuwe gebouw. Alle kinderen en ouders mochten eerst in het oude gebouw de persoonlijke spulletjes uit de bakjes in de geknutselde verhuisdozen stoppen. Op naar de nieuwe voordeur waar Nikki iedereen hartelijk welkom heeft geheten en samen met Boer Koos het lintje heeft doorgeknipt. Met de verhuisdozen over de rode loper het nieuwe gebouw in op zoek naar de nieuwe bakjes. De spulletjes in de nieuwe bakjes omgewisseld met een mooie verrassing voor mee naar huis. In het nieuwe lokaal gingen de schoenen en laarzen gelijk uit en hebben de kinderen heerlijk gespeeld en genoten van de poffertjes. Zij starten deze week in het nieuwe pand, op naar heel veel mooie opvang jaren in De Kwakel. De natuurtuin wordt ook helemaal onder handen genomen. De tunnel is ingegraven, de berg eroverheen is gemaakt. Met boomstammen is de nieuwe zandbak gemaakt, ze kunnen niet wachten tot het gras is aangegroeid en hier kunnen gaan spelen.