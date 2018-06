Vergunning voor outdoor Bandjesavond N201

Aalsmeer – De Bandjesavond op 30 juni in het Centrum gaat, zoals inmiddels bekend, niet door. Het idee van Sander Jongkind van N201 om toch te trakteren op een buitenfestival op deze laatste zaterdag van de maand juni heeft groen licht gekregen. “Er is vergunning, het weiland is gemaaid, het podium wordt mooi en de bands zijn tof! Dit wordt een heel leuk dagje”, laat Sander vrolijk weten.

En hij is natuurlijk niet de enige die blij is dat er in Aalsmeer toch nog genoten kan worden van livemuziek ‘op straat’. Bij wijze van spreken dan, want Bandjesavond N201 outdoor gaat plaatsvinden op het grasveld naast het muziekcentrum aan de Zwarteweg 90 en begint zaterdag 30 juni al om 16.30 uur.

Tot twaalf uur kan, al zittend in het gras of dansend voor het podium, genoten worden van The Cover Crew, Mr. Ray Bass, The G’Bees, Never The Same en muzikanten van de Bandbrouwerij.

Afterparty met DJ Norman

Bezoekers die na middernacht verder willen feesten, worden op hun wenken bediend. Van 00.00 tot 02.00 uur is er in N201 een afterparty waar DJ Norman classics uit de jaren tachtig en negentig ten gehore gaat brengen. En tot slot nog meer goed nieuws: De toegang tot zowel Bandjesavond outdoor als de afterparty is gratis!