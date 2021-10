Vergiftigde vogels op Jac. Takkade aangetroffen

Politie zoekt dader(s) en getuigen

Aalsmeer – Het team Milieu van de politie maakt allerlei soorten meldingen mee. Zij houdt zich vooral bezig met strafbare feiten waarbij de volksgezondheid van mensen en dieren in het geding komt. Vorige week woensdag 13 oktober was het raak.

Tientallen vogels zijn vergiftigd aangetroffen op de Mr. Jac. Takkade. Uit onderzoek blijkt dat de vergiftiging van vogels opzettelijk maar ook vaker is gedaan. Het aangetroffen gif is zeer gevaarlijk voor zowel mens als dier. Mensen met huisdieren en kleine kinderen wordt aangeraden om voorzichtig te zijn en geen dode of gewonde vogels aan te raken. Bij het aantreffen van dode of gewonde vogels wordt verzocht om contact op te nemen met de dierenambulance Ronde Venen-Amstelland voor het ophalen van de vogels.

Wie meer informatie heeft over de vergiftigingen op en rond de Mr. Jac. Takkade, weet wie daarbij betrokken is of vaker in de omgeving dode vogels aangetroffen heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met het Team Milieu via 0900-8844. Proces-verbaal-nummer is PL1300_2021210147.

Bron en foto: Politie Amsterdam