Verbouwing Theater Aalsmeer voor ‘One de Musical’

Aalsmeer – Theater Aalsmeer wordt compleet verbouwd. Een mega-belangrijke stap in het gehele proces van de totstandkoming van ‘One de Musical’ is deze aanpassing van het theater aan alle technische vereisten. Hiervoor moest natuurlijk wel de ruimte formeel van ‘One’ zijn. Op 1 oktober was de start van de verbouwing gepland en daarom op de laatste dag van september de daadwerkelijke overdracht van De Raad Vastgoed aan de producent. Namens de verhuurder was directeur Paul Brandjes aanwezig en voor ‘One’ Paul Huibregtse (financieel partner) en Roel Pieters (producent). Met een grote glimlach op alle gezichten en een ferme handtekening onder de documenten was de overdracht een feit.

Transformatie

Er is even overheen gegaan, omdat alle details uiteraard goed vastgelegd moesten worden. De enorme transformatie die het theater moet ondergaan om voor de technisch-hoogstaande productie geschikt gemaakt te worden, vroegen om iets meer tijd dan normaal nodig is voor het ondertekenen van een contract.

Intussen is de verbouwing in volle gang en is het al bijna niet meer te herkennen. Het gehele podium is verwijderd om de machinerie hun werk te laten doen. Alle ophangmechanismen zijn verwijderd, de wanden gestript, stoelen weggehaald om elders te gebruiken, de werkruimte plus apparatuur van de licht- en geluid-techniek is verplaatst, een muurtje verlaagd en nog veel meer. Mede door de bereidheid en het geloof in deze productie van Paul (verhuurder) en Paul (financieel parner) kan deze fantastische transformatie plaatsvinden. Het eindresultaat is, als alles volgens planning verloopt (en dat wordt nog best spannend), eind november te zien als ‘One de Musical’ in première gaat.

Foto: Ondertekening contract voor overdracht Theater Aalsmeer.