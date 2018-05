Veiling Kudelstaart: Opbrengst 17.856,

Kudelstaart – Om precies 01.00 uur in de ochtend van Moederdag kon voorzitter Arie de Vos van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart het resultaat van de achttiende veiling bekendmaken. De opbrengst kwam met 17.856 euro ruim 1.900 euro (twaalf procent) hoger uit dan vorig jaar. Het eindbedrag van 2018 kwam vrijwel precies overeen met het gemiddelde van de afgelopen achttien jaren.

Burgemeester als kavel

Omdat burgemeester Jeroen Nobel verhinderd was, werd zijn plaats zaterdagavond 12 mei ingenomen door wethouder Robert-Jan van Duijn. Die kreeg instructies van de veilingmeesters, maar toonde ook eigen initiatief tijdens het biedproces. Toen de biedingen op een door de burgervader te verrichten dienst dreigden te staken rond de 400 euro, sprong hij erin met de mededeling: “Als ik 500 euro hoor, dan kom ik zelf ook mee!” Dat hielp, want uiteindelijk bracht dit kavel het recordbedrag van 510 euro op.

Tuinbank en barbecue

Andere toppers waren, als een goede tweede (420 euro) een door de Rabobank aangeboden hardhouten tuinbank. Dat was tevens het hoogste bedrag voor een product. Want de hoogste scores werden toch bereikt door aangeboden diensten. Een barbecue voor vijftien personen, aangeboden door Nico van der Schaft leverde 310 euro op. Het dorpshuis Podium stelde de grote zaal beschikbaar, inclusief honderd consumpties en geluid door Richard van den Broek. Dit kavel werd op 300 euro afgehamerd. En voor 250 euro ging een dag gebruik van een toerbus van Van der Laan voor negentien personen van de hand. En dat was inclusief vrijwilligerchauffeur Aad van der Hoorn.

Vroeg klaar

Arie de Vos dankte na afloop de tientallen vrijwilligers die de veiling weer tot een succes wisten te maken. Van lopers tot ophoudsters en van notarissen tot veilingmeesters. Gert Ubink en Dick Venema slaagden erin om het op de vroege zondagochtend kort te houden. Arie de Vos: “we zijn in jaren niet zo vroeg klaar geweest.”

Foto: www.kicksfotos.nl