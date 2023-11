Veilig oversteken bij de tramhalte￼

Uithoorn – Nog een half jaar en dan rijdt er een tram door Uithoorn. Om dit veilig te laten verlopen is de Week van de Uithoornlijn in het leven geroepen. Alle basisscholen hebben een lespakket gehad om er aandacht aan te geven. Voor de kinderen die op de Brede School in de Legmeer zitten is het extra belangrijk, want zij moeten elke dag een tramovergang oversteken. Om hen hier alvast op voor te bereiden waren wethouder Jan Hazen en projectmanager Dennis Huijsman van Dura Vermeer woensdagochtend te gast bij de leerlingen van klas 4C van basisschool De Kwikstaart.

De wethouder hield een inleidend praatje. Op de vraag of veel kinderen aan de andere kant van de overgang woonden gingen veel vingers omhoog. De leerlingen stelden veel vragen en wilden graag vertellen dat ze de tram al gezien hadden of straks met de tram naar hun opa en oma in Amsterdam zouden gaan reizen. Een jongen wilde weten waarom er een geel licht bij de oversteek stond, een ander vroeg zich af waar de tram heen rijdt.

Meedoen

Juf Joyce liet de kinderen leuk meedoen en beantwoordde al veel vragen. Zelf vroeg ze of de klas wist hoeveel parkeerplaatsen voor fietsen er bij de tramhalte zouden komen. Een meisje gokte 65, een ander ging daaroverheen met 100, maar het worden er 700. Ook komen er nog 66 parkeerplaatsen voor auto’s. Een jongen vertelde trots het weetje dat de tram ook achteruit kon rijden en de projectmanager kon dat bevestigen. Na alle feitjes was het tijd voor wethouder Hazen en Dennis Huijsman om met een druk op de rode knop het officiële startsein te geven voor de Week van de Uithoornlijn. In het filmpje dat volgde reisde presentator Joshua van Uithoorn naar Amsterdam en sprak hij met de uitvoerder en een trambestuurder. De bestuurder zei dat hij het leuk vond als kinderen naar hem zwaaiden. Ze leerden belangrijke lessen zoals: een elektrische tram is heel stil, dus moeten ze goed uitkijken bij het oversteken en de tram heeft altijd voorrang. De juf keek nog even of de kinderen alles goed begrepen hadden en daarna speelden ze een interactieve quiz. Bij oranje moesten de kinderen gaan staan en bij paars bleven ze zitten. De wethouder gaf het goede voorbeeld en deed ook mee. Na afloop complimenteerde hij de kinderen omdat ze bijna alle antwoorden goed hadden. Daarna kregen alle leerlingen een sleutelhanger ter herinnering. In totaal hebben 2200 leerlingen meegedaan aan de veiligheidslessen. Sommige klassen gingen zelfs een kijkje nemen bij de tramhalte Aan de Zoom. Op deze manier is de verkeersveiligheid spelenderwijs onder de aandacht gebracht.