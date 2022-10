Veilig en makkelijk elektrische auto’s opladen langs het trottoir

De Ronde Venen – De Ronde Venen doet een proef met het gebruik van kabelgoten. Eigenaren van een elektrische auto kunnen op deze manier hun auto op een veilige en makkelijke manier opladen. Voor deze proef zoekt de gemeente 5 deelnemers die een kabelgoot aan huis willen laten plaatsen. Tot 14 november 2022 kunnen inwoners zich daarvoor inschrijven. Na 9 maanden volgt een evaluatie om te kijken of het wenselijk is om kabelgoten op grotere schaal mogelijk te maken.

Het aantal elektrisch auto’s neemt de komende jaren sterk toe. Datzelfde geldt voor het aantal openbare laadpalen. De gemeente heeft onlangs op de website een kaart gepubliceerd waar in de toekomst openbare laadpalen kunnen komen. Als een inwoner een aanvraag doet voor een laadpaal, dan wordt op de kaart gekeken welke plek het dichtstbij de aanvraag ligt. Daar wordt de laadpaal dan geplaatst.

Veilig opladen vanuit eigen huis

Ook is er een groeiende groep inwoners die hun auto wil opladen met energie vanuit hun eigen huis. In verband met veiligheid van wandelaars is het echter niet toegestaan laadkabels los over het trottoir van huis naar een auto te leggen. Daarvoor zijn nu zogenaamde kabelgoten ontwikkeld. Deze komen op de plek van de trottoirtegels en geven de mogelijkheid om de laadkabel daar in te leggen.

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “Als college willen we het de inwoner zo makkelijk mogelijk maken over te stappen van brandstofauto’s naar elektrische auto’s. Dat doen we onder andere door het plaatsen van openbare laadpalen te vergemakkelijken, maar ook door het opladen aan huis te vereenvoudigen. We willen niet dat dat gebeurt door kabels los over het trottoir te leggen met alle risico’s van dien. De kabelgoten bieden een mogelijkheid de auto makkelijk op te laden zonder dat voetgangers daar last van hebben. Met de proef kijken we of het inderdaad een goede oplossing is.”

Deelname proef

Aan de proef kunnen 5 inwoners meedoen, verspreid over de gemeente. Deze 5 inwoners kunnen in de proefperiode van 9 maanden met een kabelgoot hun auto veilig opladen vanuit huis. Inwoners die voldoen aan de voorwaarden komen in aanmerking voor de proef. Bekijk de voorwaarden op de website van de gemeente De Ronde Venen: www.derondevenen.nl/veiligladen. Om een gedeelte van de arbeidskosten te bekostigen wordt er een eenmalige bijdrage van €160,- gevraagd om deel te kunnen nemen aan de proef. U kunt zich tot 14 november aanmelden voor de deelname. Dit kan door een e-mail te sturen naar verkeer@derondevenen.nl. Zet in de mail in ieder geval uw naam, adres en kentekenbewijs. In december 2022 selecteert de gemeente 5 inwoners.