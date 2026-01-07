Veenshuttle opende 2026 sportief met oliebollentoernooi

Mijdrecht – Badmintonvereniging Veenshuttle uit Mijdrecht trapte het nieuwe jaar traditiegetrouw af met het populaire oliebollentoernooi in sporthal Phoenix in Mijdrecht. Leden kwamen samen met partners en kinderen om in een ontspannen sfeer korte wedstrijden van tien minuten te spelen. Het toernooi draait om gezelligheid, maar ook om een vleugje competitie.

De finale zorgde voor spanning tot het laatste punt. Jeugdlid Anirudh en zijn vader namen het op tegen titelverdedigers Sander en vader Ron. Na een zinderende strijd eindigde de partij met 25-22 in het voordeel van Anirudh en zijn vader, die daarmee verrassend de winst pakten.

Wie zelf wil ervaren hoe leuk badminton is, kan gratis een proeftraining volgen bij Veenshuttle in Sporthal Phoenix, Hoofdweg 85, Mijdrecht. Meer informatie en aanmelden via www.veenshuttle.nl.

Op de foto: Veenshuttle opende 2026 sportief met het oliebollentoernooi. Foto: aangeleverd.