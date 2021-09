Veel zonnebloemen na actie katholieke kerken

Aalsmeer – Afgelopen voorjaar zijn op de katholieke basisscholen in Aalsmeer, Kudelstaart, Nes aan de Amstel en De Kwakel zo’n 2.000 kaarten verspreid met zonnebloemzaden en een passend gedicht:

‘Kijk altijd naar de zonnebloem, die keert zich naar het licht en heeft van alle bloemen, het zonnigste gezicht. Als je soms wat somber bent, op een grijze grauwe dag. Kijk dan maar naar de zonnebloem, die bezorgt jou weer een lach’.

Vanuit de werkgroepen van de katholieke kerken is dit gebaar naar de kinderen toe gegeven, omdat zij ook in de corona schooltijd wat extra aandacht verdienden. Het was een leuk project voor de kinderen om de zaden te zaaien, te verzorgen en de zonnebloemen te zien uitgroeien. Zo zijn de tuinen in Aalsmeer en omgeving afgelopen zomer opgevrolijkt met heel wat mooie zonnebloemen.

Een educatieve en kleurrijke attentie van de werkgroepen van de katholieke kerken uit de omgeving. Inmiddels kunnen hier en nog wat mooie gele bloeiers gespot worden. Niet lang meer, de herfst doet haar intrede.