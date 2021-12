Al veel steun voor actie ‘Koffie pot vol’

Aalsmeer – Een gratis kopje koffie krijgen deelnemers na een uurtje Aquavitaal in het zwembad al vele jaren aangeboden. Echter dit facet dreigt te verdwijnen voor deze ouderen vanaf 50 jaar. De subsidie hiervoor à 1.500 euro per jaar gaat per 1 januari aanstaande verdwijnen. Het gaat inwoner Gerard Zelen aan het hart. “Het koffie drinken met elkaar is belangrijk, draagt bij aan de strijd tegen eenzaamheid.” De vrouw van Gerard schuift regelmatig aan om gezellig koffie te drinken met het zwemgroepje. Hij is daarom de actie ‘De koffie pot moet vol blijven’ gestart.

“De actie is uit persoonlijke betrokkenheid, maar bovenal uit mede menselijkheid ontstaan”, begint Gerard. “De actie loopt in eerste instantie tot eind januari. Mocht er andere ontwikkelingen zich voordoen, speel ik daar zeker positief op in. Vanaf vandaag start ik in mijn eigen buurt en ga met de nog lege koffiepot langs de deuren. De bedoeling is dat ik in diverse straten en wijken van Aalsmeer en Kudelstaart een flyer met uitleg in de bus doe en enkele dagen later fysiek met de koffiepot opnieuw langs kom voor een kleine donatie,1 of 5 of 10 euro . Het doel en streefbedrag is 1.500 euro voor 1 jaar een gratis kopje koffie. De medewerking en ondersteuning van diverse mensen is al grandioos. Ze weten nu al mijn brievenbus te vinden voor kleine donaties.” Meer weten en/of de actie steunen? Bel Gerard Zelen via 06-55701684 of stuur een mail naar info@gerardzelen.nl.

“Ik ga het gewoon doen en kijk wel waar we met z’n allen op uitkomen”, besluit Gerard Zelen zijn verhaal.