Veel bomen om en schade door storm Eunice

Aalsmeer – De storm op vrijdag 18 februari heeft de politie en vooral de brandweer van Aalsmeer een drukke middag, avond en nacht gegeven. Kort nadat Eunice de provincie Noord-Holland had bereikt, kwamen reeds de eerste meldingen van loshangende takken en omgewaaide bomen. En deze bleven komen, er werd van buurt naar buurt gereden om hulp te verlenen. De in de wind ‘dansende’ bomen hadden het zwaar en zeker vijftien stuks waren niet bestand tegen de snelheden van soms wel meer dan 100 kilometer per uur. Bomen zijn omgewaaid op de Oosteinderweg, Noordpolderweg, in de Fuutlaan, Karekietstraat, Kamerlingh Onnesweg, het Stichtsepad en onder andere in de Seringenstraat.

Huizen en auto’s beschadigd

Ook zijn in de Jasmijnstraat en aan de Aalsmeerderweg huizen beschadigd door omvallende bomen en in de Mendelstraat kwam een boom ’ten val’ op enkele geparkeerde auto’s. Bij de Zwarteweg ging een boom neer en belandde deels op het voet- en fietspad. Enkele uren later werd de brandweer opnieuw opgeroepen om naar de ‘overkant’ te gaan, dit keer voor een boom die de strijd met de wind opgegeven had en tegen de Triade school was gevallen en rond half twaalf in de avond moest de zaag ter hand genomen worden voor een omgevallen boom bij het zwembad aan de Dreef.

Niet alleen bomen gingen om, diverse schuttingen rond tuinen gingen als luciferhoutjes neer, net als de houten omheining bij de nieuwbouw in de Zijdstraat. Verder moest de brandweer in actie komen bij een losgekomen gevel bij een woning in de Buitenboordstraat en is een reclamebord van een bedrijf in Greenpark met spanband extra vastgezet omdat deze dreigde weg te vliegen.

Woeste Westeinder

Storm Eunice heeft uiteraard ook de politie flink aan het werk gezet. Zo zijn er meldingen afgehandeld van omgevallen bomen, vallende dakpannen en schoorstenen, verkeersstremmingen, veel schademeldingen en een gekanteld busje. De agenten en vele inwoners zijn ook even gaan kijken bij de Westeinderplassen. Het woeste water op de Poel was indrukwekkend. Gelukkig is er wel goed gehoor gegeven aan de oproep om vooral binnen te blijven. Diverse winkels zijn eerder dicht gegaan en het was stil in de straten. Zover bekend zijn er in Aalsmeer geen gewonden gevallen. Rest nog de politie en de brandweer een groot compliment te geven. Helden, die vele dappere acties (ruim 50 meldingen bij de brandweer) hebben ondernomen om schade te verhelpen en te voorkomen!