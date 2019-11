Veel bezoekers op Trade Fair Aalsmeer

Aalsmeer – De jaarlijkse Trade Fair Aalsmeer is van 6 tot en met 8 november gehouden bij FloraHolland. De beurs is drie dagen lang hét epicentrum van de sierteeltsector. De vakbeurs biedt ruimte aan kwekers, veredelaars en handelaars om producten te tonen en natuurlijk (nieuwe) klanten te ontmoeten.

De laatste ontwikkelingen in de sierteeltsector worden getoond, meer dan 200.000 producten in totaal 750 stands. De internationale bloemen- en plantenbeurs trekt jaarlijks duizenden bezoekers uit allerlei werelddelen.

Ook dit jaar was het alle dagen bijzonder druk en was de internationale handel aanwezig om de vele bloemen en planten te bewonderen. De Trade Fair bracht in Aalsmeer weer een gezellige drukte in de horecagelegenheden en hotels.

Foto’s: www.kicksfotos.nl