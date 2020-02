Veel belangstelling voor GeZZinsloop bij Uithoorns Mooiste

Uithoorn – De GeZZinsloop voor de kinderen tot en met 11 jaar en Specials-G-run vormen een steeds belangrijker onderdeel van Uithoorns Mooiste maar ook van het Zorg en Zekerheidscircuit.

Zorg en Zekerheid is al 25 jaar de hoofdsponsor van het Z en Z circuit, een circuit van 8 wedstrijden, waarvan er 6 in Zuid-Holland en 1 in Uithoorn en Mijdrecht worden gehouden.

De organisatie van het circuit en de deelnemende verenigingen zijn natuurlijk heel enthousiast over deze trouwe sponsor.

GeZZinsloop

In de afgelopen jaren deden gemiddeld 125 kinderen mee aan de GeZZinsloop over 1 kilometer, dit jaar stonden er meer dan 175 kinderen aan de start. Dit aantal werd mede gehaald door de promotie richting de scholen die dit jaar extra aandacht heeft gekregen.

Daarnaast kon de school die percentagegewijs t.o.v. aantal kinderen de meeste kinderen aan de start zou krijgen, rekenen op een mooie wisselbeker. Dit jaar werd de wisselbeker nipt door de Springschans gewonnen. We gaan er vanuit dat de andere scholen zich voor volgend jaar uitgedaagd voelen om meer kinderen deel te laten nemen.

Uitslag

Jonge AKU-atleten lieten zich sterk van voren zien.

Meisjes

Esmee Krieger Jacey-Lynn Went Fleur Hofmijster

Jongens

Twan Goudema Rolan van Montfoort Mark Westra

Specials/G-run

De eerste jaren waarin de Specials meededen aan Uithoorns Mooiste stonden er 25 lopers aan de start. De groep is langzamerhand, mede door de trainingen die bij AKU worden gevolgd, gegroeid en jaar konden we 50 lopers verwelkomen.

Het was een prachtig gezicht om het oranje lint van atleten en begeleiders te zien vertrekken en de blije en enthousiaste gezichten bij de finish.

Uitslagen

Dames

Asmae Fiona Fanoes

Heren