Veel acties voor oorlogsslachtoffers Oekraïne

Aalsmeer – Het raakt iedereen: de oorlog in Oekraïne. Her en der zijn acties op gang gekomen, wordt aandacht gevraagd voor de slachtoffers in het land en worden geld en goederen ingezameld. Ook kinderen laat het niet onberoerd. Op Basisschool de Zuidooster in Aalsmeer-Oost hebben kinderen van groep 4/5 zonnebloemen getekend. De bloem is het symbool voor Oekraïne. Op de foto een deel van de kunstwerkjes die naast creativiteit een hart onder de riem voor alle getroffen gezinnen in Oekraïne uitstralen én een wens voor vrede…