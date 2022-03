Vanaf april rondvluchten met Koninklijke DC3 Dakota

Schiphol – Het nieuwe vliegprogramma van de historische DC-3 Dakota staat op de website. Voorlopig alleen nog met rondvluchten van april tot half juni. De rest van het programma tot en met oktober volgt snel. Voor nu is er elk weekend volop keus uit unieke rondvluchten die vertrekken vanaf Schiphol-Oost. Nederland heeft nog maar 1 vliegende DC-3 Dakota, de Koninklijke PH-PBA genaamd Prinses Amalia. Een Dakota met de rijke historie van D-day, Market Garden en het eerste officiële Regeringstoestel. Stichting DDA Classic Airlines vliegt als organisatie al 40 jaar met deze Koninklijke DC-3 binnen Nederland en daarbuiten. Zo maakt zij rondvluchten voor iedereen toegankelijk.

Bollenvelden en kastelen

Ieder weekend in april wordt er over de bollenvelden gevlogen. Niet alleen over de bekende Bollenstreek, rond de Keukenhof, maar ook over de tulpenroute rond Lelystad en, uniek dit jaar, de Floriade bij Almere. Tijdens een rondvlucht hebben de passagiers vanaf een hoogte vanaf 300 meter een magnifiek uitzicht op het landschap. Geniet van dit kleurrijke schouwspel en vlieg mee. Naast de rondvluchten van dertig minuten over de bollenvelden, de Floriade en Tulpenroute in Flevoland, ‘t Gooi, de Zaanse Schans, Zandvoort en Amsterdam zijn er elk weekend ook een aantal langere vluchten. Die langere vluchten gaan onder andere over de Noord-Hollandse steden, de kust, de Zaanstreek, de Zuiderzeesteden, de Zuid-Hollandse meren en de kastelen in Noord-Holland en Utrecht. Er is elk weekend volop keus uit unieke rondvluchten die vertrekken vanaf Schiphol-Oost. Stuk voor stuk routes die garant staan voor een onvergetelijke vliegervaring.

Vrijwilligers

DDA Classic Airlines beschikt over een AOC (Air Operator Certificate), de hoogste erkenning in de civiele luchtvaart. Daarmee vliegt zij met de historische DC-3 onder dezelfde strikte veiligheidsvoorschriften als bekende Nederlandse luchtvaartmaatschappijen als KLM en Transavia. De Stichting is een 100% vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het behoud van Nederlands Vliegend Erfgoed opdat ook volgende generaties kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen in de luchtvaart en ervaren hoe het is om in een historisch vliegtuig te vliegen.

Enthousiast? Vlieg mee. Kijk op www.dutchdakota.nl en boek een vlucht. De vrijwilligers van DDA Classic Airlines verwelkomen je graag aan boord van de historische DC-3 Dakota.