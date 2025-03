Van alles te beleven dit weekend in Aalsmeer

Aalsmeer – Het wordt (weer) een druk weekend in Aalsmeer, er is van alles te beleven. Van concerten, poppenkast en kermis tot trampolinespringen en voetbal.

Vrijdagavond 14 maart geeft Delise haar theaterconcert ‘Verborgen verhalen’ vanaf 19.30 uur in de Oosterkerk aan de Oosteinderweg, trakteert KCA op klassiek met het Gauguin Ensemble in het Flower Art Museum vanaf 20.00 uur en kunnen liefhebbers van funk genieten van een optreden van de deels Aalsmeerse band Syncopicity in Cultureel Café Bacchus vanaf 21.00 uur.

NLdoet, trampolinespringen, voetbal en kermis

Zaterdag 15 maart komt menigeen in actie voor verenigingen en instanties in het kader van NLdoet, maar er zijn ook vast inwoners die op de tribune van De Bloemhof gaan zitten om te kijken naar top-trampolinespringers tijdens de laatste Aalsmeer Flower Cup (van 9.30 tot 17,40 uur en finales vanaf 19.30 uur) of van plan zijn de kermis aan de Dreef te bezoeken (zaterdag en zondag vanaf 13.00 uur) of naar De Kwakel gaan om oud-voetballers van RKDES en KDO aan te moedigen vanaf 13.35 uur. Om 15.00 uur speelt vervolgens RKDES 1 tegen KDO 1. Adres: Vuurlijn 51. En voor wie zin heeft om lekker te dansen en mee te zingen: Er zijn nog enkele kaarten voor Tribute Masters in The Beach aan de Oosteinderweg 247 met optredens vanaf 15.00 uur.

Poppenkast en livemuziek

Zondag 16 maart staat vooral in het teken van muziek, maar voor de jongste inwoners is naar de kinderboerderij gaan een aanrader. Bij Boerenvreugd geeft Poppenkast Zelen drie voorstellingen over een feestje met Ernie. ‘Het dak gaat er af’ bijwonen kan om 13.00, 14.00 en om 15.00 uur. Qua muziek zijn er gevarieerde optredens: Korendag met shantymuziek en zeemansliedere in Dorpshuis ’t Podium in Kudelstaart vanaf 14.00 uur, Americana muziek van The Son of Velvet Rat in de bovenzaal van De Oude Veiling vanaf 16.00 uur, Jazz op de Haven van Nieuwe Meer met de Fortnight Swing Band vanaf 16.00 uur en wie van blues houdt gaat naar The Shack in Oude Meer: Marcel Scherpenzeel met band vanaf 16.00 uur.

Goed weekend!