Valken’68 en Legmeervogels trakteren op spektakelstuk: 3-3

Valkenburg/Uithoorn – Een wedstrijd die alle kanten op ging, eindigde uiteindelijk in een 3-3 gelijkspel tussen Valken’68 en Legmeervogels. Maar of beide ploegen daar blij mee waren, is de vraag. Legmeervogels leek in blessuretijd de winst te grijpen, maar zag die alsnog uit handen glippen.

De openingsfase was voor Valken’68. Legmeervogels oogde gehaast en slordig, met veel balverlies en onnauwkeurige passes. Al in de tiende minuut profiteerde Naasim el Khiraoui van de ruimte en zette de thuisploeg op 1-0. Pas twintig minuten later kwam Legmeervogels tot leven. Een vrije trap van Youri Habing leidde tot het eerste gevaar, en na een misverstand in de Valken-defensie kreeg Habing de bal opnieuw. Zijn poging van net over de middenlijn werd ternauwernood overgetikt door doelman Frank Kardjani. Uit de daaropvolgende corner werkte diezelfde Kardjani de bal ongelukkig in eigen doel: 1-1.

Onrustig

Na rust begon Legmeervogels opnieuw onrustig, wat Valken’68 de kans gaf om via Mark Mieras op 2-1 te komen. Daarna kantelde het spelbeeld. Legmeervogels zette aan en kreeg loon naar werken toen Kenneth van den Nolk van Gogh tien minuten voor tijd fraai raak kopte: 2-2.

Wat volgde was een zinderende slotfase. Eerst kreeg Valken’68 een strafschop na een overtreding van Jordi Holt, maar Mieras schoot hoog over. In de 92e minuut kreeg Legmeervogels een penalty, die Derk Streefkerk feilloos benutte: 2-3. Even later had Streefkerk de beslissing op zijn schoen, maar raakte de paal.

In de 96e minuut sloeg Valken’68 alsnog toe. Met een ultieme aanval werd de 3-3 binnengetikt, tot grote vreugde van de thuisploeg. Bij Legmeervogels overheerste teleurstelling. Trainer Honsbeek sprak van een onacceptabele afloop: “Als je in blessuretijd op voorsprong komt, mag je dat nooit meer weggeven.”

Legmeervogels speelt donderdag 16 oktober om 20.30 uur thuis tegen VVH/Velserbroek in de beker. Een kans om de kater van dit duel weg te spoelen.

Valken’68 en Legmeervogels in evenwicht: 3-3. Foto: aangeleverd.