Vaderdagboeket van Bloemenzegel-winkeliers

Aalsmeer – Evenals voor Moederdag heeft de Vereniging van Aalsmeerse Bloemenzegelwinkeliers ter gelegenheid van Vaderdag twintig trouwe spaarders van bloemenzegels verrast met een mooi boeket bloemen van één van de leden van de vereniging: Bloemsierkunst P. en M. Stokman.

“Juist in deze tijd moeten we aan elkaar denken en met een attentie de mensen om ons heen af en toe bedanken”, aldus de Bloemenzegelwinkeliers. Uit de reactie van de mensen die een boeket in ontvangst mochten nemen bleek dat de actie bijzonder op prijs werd gesteld.

Geen presentje gekregen? Niet getreurd, want in de loop van dit jaar staan nog meer acties gepland bij de vereniging van Bloemenzegelwinkeliers. Wie weet bent u dan wel één van de gelukkigen. Bloemenzegels sparen blijft de moeite waard waard!

De winnaars bij wie een prachtig boeket is gebracht zijn: Hans Bakker, M. Geleijn-Mantel, A. van der Vliet, D. Blauwhoff, J.M. Breetvelt, A. v.d. Velde, M. Romijn, Roy van Diemen, Tessa Rus, H. van Eyk, Linda Halbmeijer, M. Klinhaar, M.A. Smith-Roorda, J. van Steijn, Jolanda Verkerk, H.M. v.d. Neut-Molenaar, A. de Niet, W. Wolffensperger, E. Slinger en Th. Hoogenbosch.

Lever volle spaarkaarten in en maak regelmatig kans op een leuke verrassing!