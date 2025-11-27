Vaccinatiegraden in Aalsmeer veelal bovengemiddeld

Aalsmeer – De vaccinatiegraad onder kinderen en jongeren daalt in heel Nederland. Maar in Aalsmeer blijven de cijfers op veel onderdelen op of boven de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Alleen de vaccinaties voor mazelen bij zuigelingen en DKTP bij kleuters blijven achter. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksvaccinatie- programma (RVP) over het verslagjaar 2025, vastgesteld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mazelen valt onder de BMR-vaccinatie, waarvoor de streefwaarde 95% bedraagt. Met een vaccinatiegraad van 90,3% voor zuigelingen haalt Aalsmeer deze norm niet. Bij de vaccinaties voor schoolkinderen en adolescenten scoort Aalsmeer boven het regionale gemiddelde. Alleen de DKTP-vaccinatie bij kleuters ligt met 76,7% onder het gemiddelde van de Amstelland gemeenten en ruim onder de WHO-norm.

Regionale aanpak

Sinds september 2024 loopt de regionale aanpak ‘Vaccinatiegraden Verhogen Amstelland’. Deze richt zich op wijken en doelgroepen waar de vaccinatiegraad achterblijft. In Aalsmeer gaat het dan bijvoorbeeld om Kudelstaart waar een dalende trend zichtbaar is bij de BMR-vaccinatie op 10-jarige leeftijd (van 88,6% naar 85,2%) en bij de meningokokken-vaccinatie (MenACWY) op 14-jarige leeftijd (van 83,9% naar 80,4%). Ook in Oosteinde is er een dalende trend bij de meningokokken-vaccinatie op 14-jarige leeftijd (86,9% naar 83,3%).

“Specifieke aanpak voor wijken”

“Ik maak me enigszins zorgen over de wijken waar sprake is van een dalende vaccinatiegraad, want vaccineren is essentieel om de samenleving te beschermen tegen ernstige ziekten”, zegt wethouder Sybrand de Vries. “Tegelijkertijd verwacht ik dat we goede stappen kunnen maken om de vaccinatiegraad in die wijken te verhogen. Dat doen we door dichtbij mensen te komen, drempels weg te nemen en samen te werken in de wijken waar het om gaat.”

Lokale acties

Gerichte acties zijn opgesteld op basis van situatieanalyse en verdiepend onderzoek in 2025. De aanpak richt zich op wijken en doelgroepen waar de vaccinatiegraad achterblijft. Daarbij valt op dat de vaccinatiegraad daalt naarmate de leeftijd stijgt, met name onder oudere jongeren en bij maternale vaccinatie (tijdens zwangerschap). De inzet sluit aan bij de bestaande contacten van de JGZ in de wijken en wordt lokaal afgestemd op de specifieke situatie.

Voorbeelden van acties: verstrekken van extra informatie aan ouders/verzorgers en scholen; aanbieden van laagdrempelige vaccinatiemomenten in de wijk; trainen van professionals in het voeren van gesprekken met ouders die twijfelen over vaccinatie; inwoners de mogelijkheid bieden om op elk gewenst moment vaccinaties te halen in Gezondheidscentrum Drie Kolommen.

Kanttekeningen bij de cijfers

Het RIVM benadrukt dat de vaccinatiecijfers met voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Sinds 2022 worden alleen vaccinaties meegeteld waarvoor ouders of jongeren expliciet toestemming hebben gegeven (informed consent). Hierdoor vormen de gepubliceerde cijfers een onderrapportage van de werkelijke vaccinatiegraad. De huidige cijfers moeten dan ook worden beschouwd als een ondergrens. De effecten van de nieuwe aanpak worden vanaf 2026 zichtbaar in aanvullende analyses van opkomstcijfers. Tot die tijd blijft de inzet gericht op preventie, goede informatie en samenwerking in de wijken.