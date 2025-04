UWTC BMX tweede bij Nederlands Kampioenschap voor Clubs

Uithoorn – In Dedemsvaart werd op zondag 23 maart afgetrapt voor de traditionele opening van het BMX-seizoen: het Nederlands Kampioenschap voor Clubs (NKC). Tijdens dit NK voor Clubs verzamel je als BMX’er punten voor je vereniging en strijd je daarnaast in je eigen klasse voor de dagprijzen. Aan het NKC – sinds jaar en dag de opening van het BMX-wedstrijdseizoen met daarna de landelijke en regionale wedstrijden – deed UWTC BMX uit Uithoorn mee. En hoe! UWTC BMX pakte op dit NK voor Clubs de tweede plaats. De vele deelnemers hebben hard gewerkt en mogen allemaal trots zijn op de behaalde resultaten. UWTC BMX heeft in het verleden al veel toppers in de BMX wereld mogen voortbrengen en de individuele resultaten van de BMX’ers tijdens het NK voor Clubs geeft ook weer veel moed voor de toekomst.

In de jongste categorie van jongens tot en met 7 jaar behaalde Jur Bakker een zesde plaats, in de categorie jongens t/m 8 jaar was er zelfs een mooie derde plaats voor zijn oudere broer Sep Bakker. Bij de jongens t/m 9 jaar was er een eerste plaats voor Arthur Knol, bij de jongens t/m 12 was er een zesde plaats Jip Hof-mijster. De jongens 15/16, het echte geweld, kende een zevende plaats voor Ruben de Kuiper. Na een valpartij knap terug tot een zesde plaats. Bij de mannen 17-24 was de winst voor voormalige eliterijder Jessy Soede. Bij de mannen 25+ een achtste plaats voor Thomas van der Wijngaard. Bij de cruisers 40+ legde Michiel Jansen beslag op een zevende plaats.

Ook de meisjes van UWTC waren goed bezig met een 4e plaats in de finale voor Mette Bijlsma bij de girls 14/15 en op de Cruiser deed Sophie Mastenbroek het ook prima met een zevende plaats in de finale bij de cruiser women. Ook de andere rijders hebben gestreden en mooie resultaten behaald. Met soms een beetje pech net niet de finale. Maar wel met de juiste inzet en met een goede bevestiging van de rijders van UWTC BMX als ‘the green army’.

Traditioneel is het NKC, ook in aantal deelnemers een van de grootste wedstrijden van het jaar. BMX kent de bekende categorie BMX en de categorie Cruisers. Bijna 800 BMX-ers (en Cruisers) verbonden aan meer dan 55 clubs gingen met elkaar de strijd aan om de prestigieuze titel om je club een jaar lang de beste club van het land te mogen noemen. Ondanks dat het een behoorlijke reis naar Dedemsvaart is, waren er 30 rijders van UWTC, in verschillende leeftijdsklassen, aanwezig om de strijd aan te gaan. Altijd spannend hoe iedereen de winter is doorgekomen en hoe de verhoudingen in het nieuwe seizoen liggen.

De dag begint traditioneel met het infietsen op de wedstrijdbaan, de vlaggenparade van clubs en het Wilhelmus. Daarna beginnen de wedstrijden waarin alle rijders in de eigen klasse strijden om zo hoog mogelijk te eindigen. De wedstrijd start met drie rondes waarin zoveel mogelijk punten moeten worden verzameld om door te gaan naar achtste-, kwart- of halve finales. In deze finales gaan steeds de eerste vier van acht deelnemers op één startrij door naar de volgende ronde.

Uiteindelijk strijden de beste acht deelnemers in de finale om de dagprijzen. Niet iedere club vaardigt evenveel rijders af waarbij de resultaten van de best scorende twaalf rijders per club de rangorde bepalen. Na veel strijd om op een dag die met wolken en regen begon en zelfs met zon eindigde, was UWTC goed vertegenwoordigd in de verschillende finales.

BMX in Uithoorn

UWTC BMX is een actief onderdeel van de vereniging UWTC met een van de mooiste BMX banen van Nederland aan de Randhoornweg in Uithoorn. Dit jaar organiseert UWTC weer een regionale en ook een hele gave nationale wedstrijd. Op 21 september vindt de vijfde wedstrijd van de Nationale Competitie in Uithoorn en zondag 15 juni de regionale wedstrijd voor de Noord-Holland Cup. Voor meer informatie: www.uwtc.nl.

Op de foto: De wedstrijden bij de jeugd verliep voor UWTC BMX vrij succesvol. Foto: thomaswphtography.