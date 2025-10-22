Uithoorn – Met het einde van het BMX-wedstrijdseizoen en de start van het veldrijden, blijft het bij UWTC in Uithoorn een komen en gaan van sportieve activiteiten. De vereniging, die meerdere wielerdisciplines huisvest, biedt het hele jaar door een gevarieerd programma voor jong en oud.

Achter de schermen speelt de maandagochtendploeg een stille hoofdrol. Deze groep trouwe leden voert wekelijks onderhoudsklussen uit, zoals recent bij een lekkage in het juryhok van de BMX-baan. Hun inzet benadrukt het verenigingskarakter van UWTC, waar betrokkenheid en samenwerking centraal staan.

Cursussen

In november start de laatste BMX-beginnerscursus van het jaar. Kinderen vanaf vijf jaar maken in drie lessen kennis met de basisvaardigheden van BMX-racen. Fiets, helm en handschoenen worden beschikbaar gesteld. De cursusdata zijn 14, 21 en 28 november van 18.30 tot 19.30 uur.

Daarnaast is er op woensdagavond mountainbiketraining voor de jeugd, en op zaterdagochtend een loopfietscyclus voor de allerjongsten (2,5 tot 5 jaar). Ook senioren komen aan bod: op vrijdagochtend kunnen 60-plussers samen sporten in de buitenlucht.

UWTC toont zich daarmee niet alleen als sportvereniging, maar als sociale ontmoetingsplek waar beweging en verbinding hand in hand gaan. Voor meer informatie of aanmelding: Loopfiets/MTB: bmx@uwtc.nl, BMX-cursus: bmx-trainers@uwtc.nl en Sporten 60+: bouteranton@gmail.com.

Op de foto: UWTC biedt fietsplezier voor alle leeftijden. Foto: aangeleverd.