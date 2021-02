Utrechts Landschap gaat poldermolen restaureren

De Ronde Venen – Utrechts Landschap gaat de karakteristieke poldermolen ’t Hoog- en Groenland grootscheeps restaureren. Deze monumentale molen uit ca 1680 staat in Baambrugge, nabij Abcoude. De molen verplaatste vroeger het water van de polders naar de rivier de Angstel. Dit proces stopte in 1924 en de molen werd eigendom van de stichting de Utrechtse Molens waarover Utrechts Landschap het beheer voert. Na restauratie kan de molen weer decennialang draaien.Van de karakteristieke molen wordt een korte en lange schoor (steunbalk achterzijde molen) vervangen. De molen krijgt vier nieuwe wieken voorzien van nieuwe zeilen. Als dit achter de rug is wordt deze achtkante bovenkruier opnieuw met riet gedekt en geschilderd. Tegelijkertijd met deze restauratie wordt het ophaalbruggetje, de enige toegang tot de molen, gerenoveerd. De restauratie van de molen en de renovatie van het bruggetje is een kostbare aangelegenheid. Via vermogensfondsen en subsidies is een flink deel reeds geworven. Maar dit is niet voldoende. Daarom doen wij graag ook een beroep op u. Helpt u mee deze parel in de polder op te knappen? Door uw bijdrage kunnen we dit Baambrugs erfgoed voor de toekomst behouden. Voor meer informatie en doneren kijk op: www.molenfonds.nl/hoog-en-groenland.

foto : André Russcher