Uithoornse politie tevreden

Uithoorn – De politie kijkt tevreden terug op de maand december. De waarschuwingen aan inwoners om ramen en deuren goed te sluiten en bij onraad contact op te nemen, heeft resultaat. Er zijn afgelopen maand geen inbraken gepleegd. Het is bij twee pogingen gebleven in Ganzendiep en Roodhalsgans. Het blijft natuurlijk belangrijk om alert te blijven en bij het verlaten van de woning, ook al is het maar voor even, een lampje te laten branden, alle ramen en deuren op slot te doen en de politie te waarschuwen bij het zien van onraad: 0900-8844 of anoniem 0800-7000.