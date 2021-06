Uithoornse omgekomen bij ongeluk in Abcoude

Abcoude – Woensdagavond 2 juni is er een fietsster overleden bij een ongeval in Abcoude. De aanrijding vond plaats in het Gein-Noord tussen Abcoude en Driemond. Het ongeval vond plaats rond 18.20 uur. Bij dit ongeval was tevens een automobilist betrokken.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, echter voor de fietsster kwam alle hulp te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse. Het slachtoffer is een 58-jarige inwoonster van Uithoorn.

De oorzaak van dit trieste ongeval is tot op heden nog onbekend. De politie heeft woensdagavond lange tijd onderzoek gedaan naar de toedracht en zoekt eventuele getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie: 0900-8844