Uithoornse kinderen op missie voor de aarde

Uithoorn – De landelijke tour van de Wecycle Quiz deed afgelopen week Uithoorn aan: een interactieve en vrolijke theatershow over recycling en batterijen. Op het Duet werden bijna 300 kinderen meegenomen in een grappige show met quizvragen, liedjes en nuttige weetjes over lege batterijen. Het Duet is een ontmoetingsplaats aan de Prinses Christinalaan 120, waarin kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende en veilige speel- en leeromgeving wordt geboden, zodat ieder kind zich veelzijdig kan ontwikkelen.

De show is een initiatief van Stichting OPEN, bekend van de Wecycle-campagnes. Doel is om kinderen bewust te maken van de waarde van lege batterijen en hoe belangrijk het is dat deze op de juiste plek worden ingeleverd. ‘Doe maar apart en geef die lege batterij een nieuwe start. Bescherm de wereld met je hart’, zo klinkt het in een van de liedjes.

“Het was vet én ik weet nu dat je batterijen niet in de prullenbak mag gooien, maar naar de winkel moet brengen”, vertelt een van de leerlingen enthousiast. “Ik ga dit tegen iedereen vertellen.”

Tot voor kort konden basisscholen batterijen inzamelen via Stichting OPEN (voorheen Stibat). Vanwege veiligheidsredenen door de veranderde samenstelling in het type batterijen is die inzameling op scholen gestopt.

Landelijke campagne

De Wecycle Quiz doet dit jaar 50 basisscholen aan, verspreid door Nederland. In totaal nemen naar schatting meer dan 10.000 leerlingen deel aan de show. Na de voorstelling krijgen alle kinderen een Batterij Bewaarbox mee die ze kunnen gebruiken om thuis batterijen te verzamelen én vervolgens te legen bij een van de vele inzamelpunten voor lege batterijen. En dat zijn er veel, want waar je batterijen koopt, kun je ook lege batterijen inleveren. De quiz sluit naadloos aan bij de landelijke Wecycle-campagne ‘Doe maar apart’ tegen batterijbranden.

‘Wat je vandaag afdankt, kan morgen brand veroorzaken tenzij je het apart doet.’ Met deze boodschap wil de campagne bewustwording creëren over het belang van het gescheiden inleveren van batterijen en kleine elektrische apparaten.

Meer informatie is te vinden op: www.doemaarapart.nl.

Het Duet in Uithoorn. Foto: het Duet.