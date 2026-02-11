Uithoornse Astrid van Zelst schreef boek na ongeval: ‘De kunst van slow living’

Uithoorn – Toen het leven abrupt stopte, begon het echte herstel; 8 juni 2018 veranderde het leven van beeldend therapeut Astrid van Zelst in een fractie van een seconde. Op weg naar haar werk raakte zij betrokken bij een eenzijdig fietsongeval en liep een zware hersenkneuzing op. Bewusteloos werd zij per ambulance afgevoerd. De gevolgen bleken blijvend: pijnklachten, prikkelgevoeligheid en onzichtbare restverschijnselen van niet aangeboren hersenletsel.

Herstelproces

Wat volgde was geen rechte weg terug, maar een intens en confronterend herstelproces. Van ratrace naar rust: hoe een ongeluk leidde tot de kunst van ‘slow living’. Terug willen naar het oude, volle leven bleek onmogelijk. Astrid moest leren stoppen met doorduwen en haar grenzen serieus nemen. Stap voor stap ontdekte zij een ander ritme. Door te vertragen en haar energie te doseren, vond zij ruimte voor heling.

‘Slow living’ werd geen modewoord, maar een noodzakelijke en krachtige levenshouding. Creativiteit speelde daarin een sleutelrol. Gedwongen vertraging als levensles: een boek over heling, verlies en creativiteit. Astrid: “Deze persoonlijke zoektocht vormt de basis van mijn boek ‘De kunst van slow living’ en beschrijft openhartig de impact van levend verlies, rouw, meltdowns en acceptatie.”

Astrid laat zien hoe herstel vaak haaks staat op verwachtingen en hoe de weg naar binnen net zo belangrijk is als de weg naar buiten. Zelfzorg, creativiteit en verliesverwerking lopen als rode draad door het verhaal. Wat blijft er over als je niet meer kunt door bikkelen.

Ervaringsverhaal

‘De kunst van slow living’ is meer dan een ervaringsverhaal. Astrid vervolgt: “Het is een creatief verwerkboek en artjournal. Elk hoofdstuk start met een quote en bevat verzamelde en geïllustreerde oefeningen. Teken-, schrijf- en collageopdrachten nodigen de lezer uit om het eigen proces vorm te geven. Het boek wordt zo een persoonlijk naslagwerk waar men steeds naar kan terugkeren, juist op momenten dat het leven te veel wordt. Het boek richt zich op mensen die herstellen van NAH, kanker, een burn-out, long covid of chronische ziekte, maar ook op hoog sensitieve lezers en iedereen die bewuster wil leven. Daarnaast biedt het waardevolle inspiratie voor zorg en coaching door professionals.”

Astrid werkt vanuit haar kunstzinnige praktijk ‘Kleur is Kracht’ in Uithoorn en verbindt haar ervaring als therapeut, kunstenaar en ervaringsdeskundige tot een warm en praktisch verhaal.

Praktische informatie

Titel ‘De kunst van slow living’, auteur Astrid van Zelst, ISBN: 9789493425330, uitgeverij: Paris Books, prijs 25 euro. Verkrijgbaar via boekhandels, Bol.com en https://www.kleuriskracht.nl.

Op de foto: Astrid van Zelst: ‘Het boek richt zich op mensen die herstellen van NAH, kanker, een burn-out, long covid of chronische ziekte, maar ook op hoog sensitieve lezers en iedereen die bewuster wil leven.’ Foto: aangeleverd.