Uithoorn voor Elkaar gaat door

Uithoorn – Afgelopen woensdag 19 december hebben de betrokken partijen van Uithoorn voor Elkaar hun voornemen om de komende 3 jaar de samenwerking voort te zetten, vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze partijen, Mantelzorg en Meer, MEE Amstel & Zaan, Tympaan-De Baat, Videt Uithoorn en Participe Amstelland hebben de handtekening onder de overeenkomst gezet tijdens een officiële bijeenkomst. Deze bijeenkomst werd geopend door wethouder Ria Zijlstra die verheugd is met de voorzetting van deze samenwerking en de voordelen duidelijk te zien. Zij gaf aan dat mogelijk meer steden Uithoorn hierin willen volgen. Uitgangspunt voor Uithoorn voor Elkaar is de bewoner. De bewoner staat voorop. Vanuit de vraag van de bewoner wordt gekeken welke ondersteuning nodig is en welke van de partijen hulp kan bieden.

Prettig

Het afgelopen jaar heeft bewezen dat het voor bewoners prettig is om via Infopunt Uithoorn voor Elkaar contact te zoeken, één loket om snel de beste ondersteuning of het juiste antwoord te vinden. Halverwege 2018 is het Infopunt Uithoorn voor Elkaar van de Arthur van Schendellaan naar het Gezondheidscentrum Waterlinie aan de Koningin Máximalaan 30 verhuisd.

Door de samenwerking versterken de betrokken partijen elkaar en wordt ondersteuning niet alleen makkelijker voor de bewoner, maar ook beter. Elke partij brengt zijn eigen expertise mee naar Uithoorn voor Elkaar. Aan de hand van een aantal stellingen gingen partijen na het officiële gedeelte met elkaar in gesprek en al snel bleek dat zij het roerend met elkaar eens zijn: samenwerking brengt het beste uit de partijen naar boven en versterkt de ondersteuning aan de bewoners. Een instelling met sport als expertise lijkt ver weg te liggen van mantelzorg maar als deze ondersteuning gebundeld wordt, is het effect zeer positief en zal mantelzorg minder zwaar worden. Waar de partijen het ook over eens zijn, is dat hulp aan de bewoner passend moet zijn en niet de bewoner passend maken in de werkprocessen. De bewoner staat voorop. De intentie is er, de medewerkers zijn enthousiast en de directies van de partijen, die tekenen ervoor.

Wilt u meer weten over Uithoorn voor Elkaar? Bezoek dan de website www.uithoornvoorelkaar.nu of bel 0297 30 30 44. U bent ook van harte welkom op het Infopunt dat geopend is op maandag, woensdag of donderdag van 9.00 – 12.00 uur. Let op: in verband met de feestdagen is het Infopunt gesloten tot 6 januari 2019.