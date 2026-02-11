Uithoorn – Uithoorn wordt vrijdag 13 februari opnieuw – letterlijk en figuurlijk – in het licht gezet tijdens de zevende editie van de Uithoornse Lichtjesloop. Een sfeervolle avondwandeling voor jong en oud, waarbij gezelligheid, beweging en creativiteit centraal staan. Iedereen is samen met vrienden en familie welkom om de wandeling van ongeveer 3 kilometer rondom het Zijdelmeer mee te lopen. Hoe meer lichtjes hoe beter, van glowsticks, lampjes tot creatieve lichtoutfits. Voor de mooist verlichte deelnemer ligt er zelfs een leuke prijs klaar. De afgelopen jaren waren ook veel huizen langs de route versierd met lampjes, dat maakte de Lichtjesloop extra speciaal. De start en finish vinden plaats bij het Gemeentehuis Uithoorn. Om 19.00 uur wordt er verzameld en om 19.30 uur start het lopen. Deelname is gratis en ook kinderen zijn welkom, mits zij meelopen onder begeleiding van een volwassene. Aanmelden kan op uithoornactief.nl.

Op de foto: Uithoorn verlicht het Zijdelmeer tijdens de Lichtjesloop. Foto: aangeleverd.