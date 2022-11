Uithoorn krijgt weer een gezicht

Uithoorn – “Groen” is een van de kenmerken van het nieuwe centrum van Uithoorn. In deze fase van de werkzaamheden werken alle betrokken partijen echt toe naar het eindresultaat van het verkeersplan. Eind vorige week zijn ook de bomen in de middenbermen geplant.

Binnenkort worden ook de bloembollen in de middenberm gepoot en wordt er gras gezaaid. De bollen komen in het voorjaar op en kleuren dan de middenbermen. Omdat het in het najaar vaak te koud is, zal het gras nu nog niet helemaal tot een grasmat uitgroeien. Het gras wordt in het voorjaar bij gezaaid.

In de weken 47 en 48, vanaf 21 november, wordt het natuursteen op de rotonde aangebracht. De rotonde wordt hiervoor deels afgezet. Op woensdag 23 november wordt de grote rode beuk geplant. Deze beuk heeft een stamomtrek van 100 tot 120 centimeter en is onderdeel van het kunstwerk “Uithoorn 200 jaar”. Met het planten van het groen krijgt het nieuwe centrum van Uithoorn steeds meer een gezicht.