Uithoorn en Timpaan vieren start bouw De Kleine Weelde

Uithoorn –Vorige week is de start van de bouw van De Kleine Weelde gevierd. Timpaan uit Hoofddorp is de ontwikkelaar van het project, de aannemer is Vink+Veenman en de architect is NOAHH. De bouw werd officieel geopend met het leggen van een vloerplaat van de begane grond. Wethouder Jan Hazen van de gemeente Uithoorn heeft samen met de kopers van de desbetreffende woning de plaat gelegd. Wethouder Hazen: “Ik ben verheugd dat er met deze 20 woningen wordt voorzien in de behoefte aan koopwoningen in De Kwakel.” De aannemer heeft de vaart er goed in: de prognose is dat de woningen in september 2020 opgeleverd worden. Na de officiële handeling hadden de aanwezige kopers de mogelijkheid hun nieuwe buren te ontmoeten.

20 woningen

Op de twee kavels omring worden in totaal 20 woningen gerealiseerd. De woningen worden rondom een gezamenlijke binnenterrein gebouwd. De opzet doet daarbij denken aan een boerenerf. Tussen de hoven zijn door de gemeente in een vroeg stadium al de groene velden aangelegd. De bewoners beschikken straks samen over meer dan 1.200 m2 groen rondom de woningen. Daarnaast heeft elke woning gewoon een privétuin aan de achterzijde van de woning. In De Kleine Weelde draait alles om gezond wonen in de groene ruimte en om bijzondere architectuur met een eigentijdse uitstraling. Een van de toekomstige bewoners was voorheen deels eigenaar van de grond waar het project wordt gebouwd. Bij zijn inschrijving zei hij: “Wij willen op onze oude kwekerij wonen, de plek waar onze kinderen zijn opgegroeid en waar wij oud willen worden, binnenkort een nieuwe plek met gelijkgestemden.” Het project past perfect bij de missie van Timpaan. Bij Timpaan geloven wij dat wonen naar je zin bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en dat iedereen in onze maatschappij daar recht op heeft. Het bundelen van onze kennis en vaardigheden met oog voor een gezonde en duurzame leefomgeving helpt ons projecten te ontwikkelen waar echte gemeenschappen ontstaan