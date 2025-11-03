Uithoorn en De Kwakel goed vertegenwoordigd op NK Bonaken

Regio – Mark de Haas (32) uit Oude Wetering is in Leimuiden Nederlands kampioen Bonaken 2025 geworden. In een spannende finale zegevierde De Haas zaterdag 1 november over Maurice Olijerhoek uit Roelofarendsveen die tweede werd, René Poelwijk uit Leimuiden eindigde als derde en Herman de Jong uit Uithoorn als vierde. De Haas is de jongste Nederlands Kampioen Bonaken ooit. Bij de vrouwen eindigde Ria Verhoef uit De Kwakel als best presterende vrouw.

Het Nationaal Kampioenschap vierde dit jaar een feestje; het NK bestaat namelijk een kwart eeuw. Daarom ontving iedere deelnemer zaterdag een jubileumcadeau: een stok kaarten met opdruk.

Het kaartspel Bonaken staat sinds 2017 jaar op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. De Stichting Bonaken Nederland heeft het spel voorgedragen. Voorzitter Wim Buskermolen: “Bonaken is puur nationaal erfgoed; niet alleen Leimuidens erfgoed. Hoewel wij er trots op zijn dat het spel al zo lang in ons dorp wordt gespeeld, zetten we ons met enthousiasme in voor de groei van de Bonaaksport in heel Nederland.’’

Uitleg Bonaken

Bonaken is een kaartspel dat in een café aan de bar gespeeld wordt. Het gaat er om een verliezer te bepalen, die vervolgens een rondje moet geven. Op het Nederlands Kampioenschap gelden de regels van de Stichting Bonaken Nederland. Die regels zijn inmiddels ook ingevoerd in een tiental cafés in Nederland waar regelmatig gebonaakt wordt. Die spelregels zijn terug te vinden op www.bonaken.nl.

Mark de Haas is Nederlands kampioen Bonaken 2025 geworden. Foto: aangeleverd.