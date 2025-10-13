Uiteindelijk opluchting bij De Vinken

Vinkeveen – De laatste wedstrijd in de najaarscompetitie leverde de korfballers van De Vinken uit Vinkeveen een gelijkspel op. Thuis tegen De Meervogels uit Zoeterwoude werd het na een 16-13 ruststand in een doelpuntrijke wedstrijd 24-24. Het was vooralsnog een domper na een spannende wedstrijd. Na lang wachten op de resultaten van de andere poules bleek dit resultaat toch voldoende voor een langer verblijf in de overgangsklasse.

Spannend

Het scorebord raakte deze middag oververhit. Zowel De Vinken als De Meervogels schoten voortdurend met scherp. De thuisploeg was hierbij langzaam maar zeker de bovenliggende ploeg. Bij rust was het 16-13 in Vinkeveens voordeel. De Vinkendoelpunten waren van Jerom Stokhof (5x), Levi Kroon (5x), Mathijs de Rooij (2x), Eva Hemelaar (2x), Luka van der Vliet en Nieko Dankelman (de laatste op aangeven van Zoë van Dasler).

Ook in de tweede helft leek er voor de door Koeleman gesponsorde brigade geen vuiltje aan de lucht. Het liep toch anders. Na 17-13 en 19-14 herpakten de bezoekers zich sterk. Halverwege de tweede helft was het gat weer geslonken: 19-18. De Vinken bleef nog lang die voorsprong houden. Tot vier minuten voor tijd. De treffers van Luka van der Vliet (3x), Levi Kroon (3x), Jerom Stokhof en Deena Dankelman tilden de stand naar 24-21. In de laatste minuut kwam de tegenstander toch weer langszij: 24-24.

Met de hakken…

Er hing een lichte mineurstemming op het korfbalveld. Was deze remise voldoende voor behoud?

De veldkorfbalcompetitie speelt zich af in poules van vier teams. In zes wedstrijden strijden die om het kampioenschap met recht op promotie, om behoud of degradatie. De poule van De Vinken kende vier gelijkwaardige teams, waarbij iedereen van iedereen won. De slotdag – afgelopen zaterdag – was allesbeslissend. De Vinken bleek uiteindelijk toch te kunnen juichen als een van de vier beste nummers drie in de overgangsklasse. Na de winter speelt het team van trainer-coach Amel Groos weer op dit niveau mee.

Een spelmoment uit de wedstrijd. Foto: Bert Lommers.