Uitdeeldag bomen enorm succes in Aalsmeer

Aalsmeer – Zaterdag 19 maart hebben Zeilfort Kudelstaart en Stichting Meer Groen, met ondersteuning van het Hoogheemraadschap van Rijnland en Ballast Nedam, tussen 10.00 en 16.00 uur meer dan 18.000 zaailingen van 40 soorten bomen en struiken uitgedeeld aan inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. De actiedag paste goed in het onlangs door de gemeente aangenomen Bomenplan! Ook wethouder Wilma Alink was aanwezig op de uitdeeldag.

File op de Molenvlietweg

Er ontstond een ware file op de Molenvlietweg. Het enthousiasme was groot. De gratis bomen en struiken hebben een weg gevonden naar tuinen van zeker 800 particulieren alwaar ze kooldioxide kunnen opnemen. Op deze wijze hebben Aalsmeerders en Kudelstaarters meegeholpen aan een beter klimaat en aan de biodiversiteit in de gemeente. Het nu lege terrein van de waterzuivering zal binnenkort worden ingezaaid met bloemen! Vele zaailingen zijn op het Fortterrein geoogst en in de gemeente Aalsmeer op plekken waar gebouwd of verbouwd wordt.

Positieve reacties

Van een mevrouw die met haar dochter een boom heeft gehaald, ontvingen de uitdelers een berichtje na afloop van de actie: “We vonden het ontzettend leuk! Goed georganiseerd en zulke vriendelijke mensen die hielpen. Onze tuin is weer wat groener. Complimenten voor deze actie!” De positiviteit van alle mensen die een boom of struik hebben gehaald, hebben de initiatiefnemers goed gedaan!

Met deze weggeefactie van 18.000 zaailingen heeft het Fort Kudelstaart een positieve bijdrage willen leveren aan het vervangen van 80 bomen die op het fortterrein helaas moesten worden gekapt. Op den duur wordt het hele fortterrein weer ingericht zoals het bomenplan voor het fort destijds in 1906 is opgesteld.

Met de natuur meewerken

Zeilfort Kudelstaart en de stichting Meer Groen komen graag in contact met mensen die deze aanpak aanspreekt. Die aanpak bestaat uit: Handen uit de mouwen steken om wat te doen aan wat verbetering behoeft; Samen er iets leuks van maken; Met de natuur meewerken, in plaats van er tegen in; Geven maakt gelukkiger dan bang zijn dat je te kort komt; Waar een wil is, is een weg: linksom of rechtsom. Elke maandagmiddag wordt gewerkt aan het groenbeheer van het fort. Kom ook helpen! Neem gerust contact op via info@zeilfort.nl of info@stichtingmeergroen.nl om mee te doen en/of om te overleggen over de verschillende mogelijkheden.