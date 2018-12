Tweede fase van vernieuwing De Lindeboom gestart!

Mijdrecht – Op dit moment werkt aannemer Bébouw Midreth in opdracht van eigenaar Hoorne Vastgoed BV aan de tweede fase van de vernieuwing van winkelcentrum De Lindeboom. De nieuwe contouren van het winkelcentrum op het kerkplein zijn al zichtbaar en er wordt volop gewerkt aan de nieuwe ingang aan het Burgemeester Haitsmaplein. De werkzaamheden moeten in juli 2019 zijn afgerond.

Het Mijdrechtse centrum staat op dit moment volop in de steigers. De bouw van de Molenhof is in volle gang, net als de vernieuwing van De Lindeboom. Wethouder Rein Kroon: “Het is goed om te zien dat er hard wordt gewerkt aan de vernieuwing van het Mijdrechtse Centrum. Hiermee zorgen weer voor dat het centrum aantrekkelijk blijft voor onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers van buiten de gemeente. Als de werkzaamheden aan De Lindeboom zijn afgerond, dan is de gemeente aan de beurt met de herinrichting van het Burgemeester Haitsmaplein, een deel van de Dorpsstraat en het plein bij de kerk. Zo dragen we bij aan de kwaliteitsimpuls van het centrum.”

Metamorfose

Het winkelcentrum De Lindeboom ondergaat een ware metamorfose.Een deel van de bebouwing aan de zijde van het Burgemeester Haitsmaplein (het voormalige hypotheekkantoor) verdwijnt, er komt een verbinding tussen dit pleinen het kerkplein, de gevel wordt helemaal vernieuwd en de Boni krijgt een nieuwe supermarkt. Jan Heeremans (Hoorne Vastgoed): “Wij hebben het winkelcentrum vier jaar geleden gekocht. Het was toen verouderd, maar we zagen de potentie van het complex. De komst van de Action in de eerste fase heeft gezorgd voor een impuls van het Mijdrechtse centrum. Met de huidige werkzaamheden maken we het winkelcentrumtoekomstbestendig.”

Er is het nodige water door de Achtervaart gestroomd,voordat de werkzaamheden aan De Lindeboom van start konden gaan. Wethouder Kroon: “Ik ben blij dat we het in goed overleg met de Protestantse Gemeente Mijdrecht, Hoorne Vastgoed eens zijn geworden over de vernieuwing van het winkelcentrum. De Janskerk gaat echt onderdeel uitmaken van het Mijdrechtse centrum. Dat is voor de integraliteit een enorme meerwaarde voor Mijdrecht.”