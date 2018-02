Turnsters Jet en Jet winnen goud!

Aalsmeer – Zondag 11 februari vond de laatste voorwedstrijd plaats van het rayon Amsterdam. SV Omnia 2000 nam met 16 turnsters deel onder leiding van Anneke Nap, Mariet Tas en Ilse Sandifort. Mariet en Ilse namen ook nog de taak van jury op zich net als trainster Gerda Kockelkorn. SV Omnia had deze wedstrijddag samen met SV IVO uit Ouderkerk tevens de taak om de wedstrijden te organiseren. Gelukkig hebben vele ouders en turnsters meegeholpen om de organisatie goed te laten verlopen.

In de categorie instap D2 turnden vijf Omnia-turnsters in een veld van 24 deelneemsters. Amy Egberink had de pech dat bij het onderdeel sprong er één van de twee sprongen totaal mislukte, waardoor ze op de laatste plaats belandde. Gelukkig behaalde ze bij de brug de derde plaats. Britt Lisierse werd 11e , Fenne Vogel en Britt de Vos eindigden beiden op de 9e plaats. Jet Snoek spande de kroon door op de 1e plaats te eindigen en won dus de gouden medaille.

In de categorie instap D1 turnden twee Omnia-turnsters: Nency van Noordenne en Jinte van Leeuwen. In de D1 wordt er bij het onderdeel vloer een oefening op muziek geturnd. Nency voerde deze oefening prachtig uit en behaalde bij dit onderdeel de 3e plaats. In totaal waren er 17 deelneemsters waarvan Nency op de 9e plaats eindigde. Jinte behaalde een mooie 3e plaats bij de balk en in totaal werd ze 5e. Hiervoor ontving ze een medaille.

In de categorie Pupil 1 D2 turnden vijf Omnia-turnsters in een veld van 18 deelneemsters. Suus Clemens maakte een prachtige sprong en behaalde hiermee de 2e plaats. Helaas wat pech bij de andere onderdelen waardoor ze eindigde op de 17e plaats. Sam Rosa Voorn eindigde op de 13e plaats; Jente Tolsma op de 9e plaats. Lynn van der Neut turnde een goede wedstrijd, maar greep net naast een medaille want ze eindigde op de 6e plaats. Noa Verbeek werd 1e op de sprong, 2e bij de balk ; in totaal wist ze de 2e plaats te behalen en daarmee de zilveren medaille.

In de categorie Jeugd 2 in de 5e divisie turnden drie Omnia-turnsters in een veld van 9 turnsters.

Maud Sanders turnde een constante wedstrijd en behaalde met de 5e plaats een medaille. Britt Beelen werd 1e op de sprong, 1e op de brug en eindigde op een mooie 2e plaats. Jet van Kooten eindigde bij alle toestellen op de 2e plaats. In het eindklassement behaalde ze de 1e plaats met slechts 0,05 punt verschil met Britt en werd ze kampioene bij de Jeugd.

In de categorie senioren 5e divisie turnde Tanya Karoui. Ze behaalde bij drie toestellen de 1e plaats, maar helaas mislukte haar brugoefening waardoor ze van de 10 deelneemsters op de 4e plaats eindigde. Hiervoor kreeg ze wel een medaille. SV Omnia 2000 kan terugkijken op een goed geslaagde rayonwedstrijd met complimenten voor de organisatie en 7 medailles. Het zat hem deze dag in de naam Jet want Jet Snoek en Jet van Kooten wonnen goud.