Tuinbouw Battle: Zelf tulpen kweken op Jozefschool

Aalsmeer – Basisschool De Jozefschool doet mee aan de eerste Tuinbouw Battle in de regio Aalsmeer. Met speciale verlichting, een tijdschakelaar, uitgebreide instructie en hulp van vrijwilligers kweken zij via deze Tuinbouw Battle in vier weken tulpen die ze mogen verkopen of weggeven. De bollen zijn inmiddels afgeleverd bij de school en de jonge tulpenkwekers gaan nu zelf aan de slag!

Leuk en leerzaam

De Tuinbouw Battle vindt dit jaar voor het eerst plaats bij scholen in de regio Aalsmeer en is overgewaaid vanuit de Greenports Nood-Holland Noord en Duin- en Bollenstreek. Via deze battle maken leerlingen op een leuke en leerzame manier kennis met de sierteelt. Dat kennismaken is volgens Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer hard nodig. “Via dit project willen we jonge leerlingen enthousiasmeren voor het sierteeltcluster. Bedrijven in de regio Aalsmeer kweken miljoenen bloemen en planten die hun weg door heel Europa vinden en ver daarbuiten. Maar het is voor bedrijven moeilijk om goed-gekwalificeerde medewerkers te vinden voor onder andere de logistiek, ICT, marketing, de teelt en techniek. Met dit programma maken leerlingen kennis met deze innovatieve wereld waardoor ze in de toekomst misschien wel kiezen voor een carrière in de groene sector.”

In de Jozefschool is een teeltkar met twee lagen tulpen geïnstalleerd. Boven elke teeltlaag hangt LED-verlichting die de tulpen belicht. Uiteindelijk worden na vier weken zo’n 400 tulpen geoogst. Alle aspecten van de sector komen in het lesprogramma aan bod: teelttechniek, techniek, marketing, handel, verkoop, prijsbepaling, meerwaarde en samenwerking. Het bijbehorende digitale lespakket biedt leuke en leerzame ondersteuning. Onderdeel van het project is ook een bezoek aan een sierteeltbedrijf in de regio, mits corona geen roet in het eten gooit.

Uitdagende strijd

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Naast De Jozefschool in Aalsmeer doen ook basisscholen De Roelevaer in Roelofarendsveen, De Vaart in Ter Aar en ’t Venne in Nieuw-Vennep mee. De leerlingen mogen zelf bedenken hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke prijs kunnen verkopen: via een veiling, een evenement of verkopen van deur-tot-deur verkopen. Niets is te gek. De school met de origineelste inzending, de hoogste opbrengst of het leukste doel wint de battle.

Volgens juf Debora Verkerk waren de meeste leerlingen meteen enthousiast over het idee dat ze zelf aan de slag mochten als tulpenkweker. “Er waren een paar leerlingen die het iets minder leuk vonden. Maar toen ze hoorden dat ze zelf mochten bepalen wat zij met de opbrengst van de tulpen gaan doen, kwamen er allerlei leuke ideeën naar boven: van met z’n allen naar McDonalds, een pretpark of escaperoom tot aan het schenken van de tulpen aan een zorgcentrum in het dorp. Maar ze moeten eerst maar eens de tulpen gaan kweken!”