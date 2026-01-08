Tuinbouw Battle weer gestart op scholen

Aalsmeer – Op woensdag 7 januari is er nieuwe ronde gestart van de Tuinbouw Battle. Dit keer doen er naast de basisscholen ook leerlingen van een niet-groene vmbo mee. Zo’n 125 leerlingen gaan de komende weken zelf tulpen kweken, oogsten en verkopen. Wethouder Bart Kabout van de gemeente Aalsmeer nam een kijkje bij OBS Kudelstaart, waar de leerlingen de kar enthousiast in ontvangst namen.

OBS Kudelstaart, RKBS De Zon, OBS Samen Een, De Oosteinderschool en Vakcollege Thamen hebben sinds woensdag een teeltkar in de klas staan. Deze kar is voorzien van speciale verlichting, een tijdschakelaar en heel veel tulpenbollen. Met een uitgebreide instructie en de hulp van vrijwilligers gaan de leerlingen de komende weken aan de slag met het telen van hun eigen tulpen.

Laagdrempelig en uitdagend

Via de Tuinbouw Battle maken de leerlingen spelenderwijs kennis met de tuinbouwsector. Na vier weken is het tijd om te oogsten en bepalen de leerlingen zelf wat ze met de tulpen doen: weggeven of verkopen. Worden de tulpen verkocht, dan maken de leerlingen ook keuzes over verpakking, samenstelling van bosjes en prijs. Zo komen zij in aanraking met vrijwel alle aspecten van de sector, van teelttechniek en marketing tot handel en verkoop. “Het is voor het vijfde jaar dat de Tuinbouw Battle in onze regio plaatsvindt”, vertelt wethouder Bart Kabout. “Het is leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen en de docenten zijn over het zelf kweken van de tulpen. Het is een laagdrempelig en uitdagend project dat direct resultaat oplevert: niet alleen mooie tulpen, maar ook een eerste kennismaking met de groene sector. Wie weet kiezen deze jonge leerlingen in de toekomst wel voor een carrière in de tuinbouw.”

Leerzaam

In deze ronde doen er drie nieuwe basisscholen mee. “We hebben deze scholen ontmoet op de Techniek Driedaagse in Nieuwveen, waar we met een teeltkar van de Tuinbouw Battle stonden. Ze waren zo enthousiast over dit project, dat ze zich direct hebben aangemeld”, vertelt Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer. Dit keer doet voor de eerste keer ook een niet-groene vmbo mee. “De vorige ronde deed Yuverta vmbo al mee, nu doet ook Vakcollege Thamen uit Uithoorn mee. Op deze vmbo zitten leerlingen met een meer technische achtergrond en het is ook voor hen ontzettend leerzaam om zelf te ervaren wat er voor techniek komt kijken bij het telen en vermarkten van bloemen.”

Vijftien klassen

De Tuinbouw Battle is ook een uitdagende strijd tussen scholen in de regio. Er doen dit schooljaar in drie rondes in totaal 15 klassen mee uit Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn. De leerlingen bedenken zelf hoe ze hun tulpenoogst tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen, bijvoorbeeld via een veiling, een evenement of deur-tot-deurverkoop. De school met het mooiste verslag, de hoogste opbrengst of het meest aansprekende doel wint de battle en de tulpenbokaal!

De Tuinbouw Battle in Greenport Aalsmeer wordt mogelijk gemaakt door Yuverta mbo, Bosman Van Zaal, Container Centralen, Economic Board Duin- en Bollenstreek, Rabobank, Stimuflori en Greenport Duin- en Bollenstreek.

Foto: Wethouder Bart Kabout in de klas bij leerlingen van OBS Kudelstaart tijdens de start van de Tuinbouw Battle. Foto’s: Greenport Aalsmeer