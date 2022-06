Tropisch feest voor alleenstaande ouderen

De Ronde Venen – Op dinsdag 28 juni zijn alleenstaande ouderen uit De Ronde Venen van harte welkom voor een tropisch feest in De Willisstee in Wilnis. We toveren de Willisstee om in een tropisch paradijs, tijd voor een beetje zomer – zotheid, we beloven je een middag vol tropische verrassingen. Voetjes van de vloer op de zomerse klanken van Accousic4Fun . En zippen aan een vrolijke cocktail en heerlijke hapjes die in stijl worden geserveerd. De middag begint om 14.00 uur en is om 16.30 uur afgelopen. Ook deze activiteit is gratis toegankelijk maar aanmelden is verplicht! Vol = vol.

Aanmelden kan via info@tjitzehesselius.nl of bij een van de servicepunten bij jou in de buurt. Let op ophalen kan nog steeds maar kijk eerst even of je een buurman, buurvrouw bereid vindt om je te brengen naar de Willisstee. Door het grote te kort aan chauffeurs is het heel moeilijk om vervoer voor iedereen te regelen. Lukt het echt niet dan gaan wij er voor zorgen maar dan is de reistijd waarschijnlijk wel wat langer dan je gewend bent.

St. Tjitze Hesselius organiseert sinds 2015 activiteiten voor alleenstaande ouderen uit De Ronde Venen. Voor meer informatie over de stichting kunt u terecht op www.tjitzehesselius.nl