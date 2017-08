Tropical Night weer druk en gezellig

Uithoorn – Uithoorn heeft zijn traditionele ‘Tropical Night’ weer achter de rug. Zaterdagavond 26 augustus liep het vóór donker al aardig vol met belangstellende bezoekers afkomstig uit Uithoorn, De Kwakel en wijde omgeving. Niet in de laatste plaats vanwege het prettige zomerse weer. Vijf horecazaken, te weten De Herbergh 1883, Café Bonaire, River café, Café De Gevel en Café Drinken & Zo, deden er aan mee.

Naast de vele vaste stamgasten gaven ook talrijke andere bezoekers blijk van hun belangstelling. Het was gezellig en bij menig ten gehore gebracht liedje van de verschillende artiesten en live bands werd volop meegezongen en niet zelden een dansje gemaakt. Overvolle terrassen aan het water en vele honderden mensen die de locaties voor de horecagelegenheden bevolkten, zorgden voor een sfeervolle ambiance. Hier en daar kon je over de hoofden lopen.

“We hebben geen ongetogen woord gehoord of calamiteit vernomen. We hadden onze eigen beveiligingsmensen rondlopen en ook de wijkagenten zijn een kijkje komen nemen. Maar ze hoefden geen van allen op te treden. Wat we wel hebben geconstateerd dat er bij zowel jong als oud mensen zijn die thuis al een flink glaasje op hebben en dan hier naartoe komen om daar een vervolg aan te geven. Het hoort er kennelijk bij tegenwoordig als je iets dergelijks organiseert en je kan het niet verbieden noch tegenhouden. Hebben we geen moeite mee zolang dat niet in vervelende situaties en calamiteiten ontaardt. Het gebeurt in veel plaatsen die iets dergelijks organiseren. Wij zijn daar niet uniek in”, aldus een tevreden (mede)organisator van de Tropical Night 2017 Han Nollen van Café Drinken & Zo. Het geslaagde evenement, gesponsord door de stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel, duurde tot in de vroege uurtjes. Om 03.00 uur deden de cafés hun deuren op slot.