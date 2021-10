Triade wint eerste AVA Scholierenloop

Aalsmeer – De eerste AVA Scholierenloop is gewonnen door basisschool Triade. De leerlingen scoorden de snelste totaaltijd van de drie beste meisjes en jongens van de deelnemende basisscholen uit Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. Na een onstuimige nacht en ochtend met veel regen, bleef het op woensdagmiddag 6 oktober gelukkig droog en was het met 16 graden een prima temperatuur om lekker hard te lopen. Om de spanning te breken en de spieren op te warmen deden alle groepen een warming up onder leiding van AVA jeugdtrainster Gerda.

De kinderen van groep 3 en 4 liepen een veldloop over 650 meter rond de atletiekbaan, met daarin een grasheuvel en finish op het rechte eind van de AVA baan. De meisjes en jongens van de groepen 5 tot en met 8 liepen deze ronde twee keer, dus 1300 meter. Op dit pittige parcours werden mooie tijden gelopen.

De snelste van allemaal was de 10-jarige Mel Combee van IKC Triade, die voor de twee rondes slechts 5 minuten en 28 seconden nodig had. Dat is een gemiddelde snelheid van 14,3 kilometer! Voor alle deelnemers was er een leuke vaan. De beste nummers 1, 2 en 3 bij de meisjes en jongens van iedere groep ontvingen een mooie medaille. De uitslagen, veel foto’s en meer informatie over trainingsmogelijkheden bij Atletiekvereniging Aalsmeer zijn te vinden op de website www.avaalsmeer.nl.