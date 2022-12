Traumahelikopter opgeroepen

Mijdrecht – Een traumahelikopter is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 01.00 uur geland bij Sportvereniging Argon in Mijdrecht. Het mobiel medisch team was opgeroepen naar Mijdrecht voor een medisch incident in een woning aan de Assessorstraat. Het personeel van de traumahelikopter werd door de politie vanaf het parkeerterrein bij de sportvelden naar het adres gebracht waar de medische assistentie nodig was. Een persoon is met spoed per ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. De trauma-arts is meegegaan in de ambulance.

Foto:: VLN Nieuws – Vivian Tusveld