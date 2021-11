Trampolinespringer Jay Roelfsema naar Jeugd WK

Aalsmeer – Het zijn spannende dagen voor de 16-jarige Jay Roelfsema, trampolinespringer bij SV Omnia 2000. Op zondag 21 november vertrekt Jay naar het Jeugd WK Trampolinespringen in Bakoe, Azebadjan. Een paar dagen later, op vrijdag 26 november, zal Jay daar laten zien wat hij in huis heeft.

Jay startte zijn carrière in het trampolinespringen in 2013 bij Freestyle Gymnastic in Nieuw-Vennep. Snel daarna maakte hij de overstap naar SV Omnia 2000 in Aalsmeer, waar hij zich in een rap tempo ontwikkelde. Na regionaal en nationaal succes gaat Jay zich nu klaarmaken om zijn talent op het hoogste niveau te laten zien.

Jay is geselecteerd in de categorie jongens 15-16 jaar. Het toernooi, de WAGC, sluit aan op de wereldkampioenschappen en vormt het moment voor jongere trampolinespringers om zich te meten aan de internationale top.

Het succes komt Jay niet zomaar aanwaaien, laten zijn trainers weten. “Jay is een ontzettend harde werker. Door de hoogte die Jay met zijn sprongen behaalt kan hij complexe combinaties van salto’s en schroeven laten zien. Wij – trainers, springers én supporters van SV Omnia 2000 Trampoline – zijn onwijs trots op Jay en wensen hem heel veel plezier en succes op de WAGC!”

En als Jay weer terug is in Nederland? Dan wacht hem niet alleen een warm welkom, maar mag hij op 11 december als enige springer van SV Omnia 2000 ook nog meedoen aan het NK Trampolinespringen voor Teams in Oss.