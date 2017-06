Trampolinespringen: Maura en Fenno clubkampioenen

Aalsmeer – Onder grote belangstelling van enthousiaste ouders, verzorgers en andere familieleden en kennissen, vond zondag 11 juni het clubkampioenschap trampolinespringen van SV Omnia 2000 plaats in de Proosdijhal te Kudelstaart.

De clubkampioenen van het seizoen 2016/2017 zijn Fenno van Beek (jongens/mannen) en Maura de Vos (meisjes/vrouwen) geworden. Zij behaalden de hoogste totaalscores en mogen zich een jaar lang de beste trampolinespringers van de vereniging noemen. Deze totaalscores zijn gebaseerd op de uitvoering (netheid), de moeilijkheid (het combineren van salto’s en schroeven op verschillende momenten in de sprongen) en de verplaatsing (zorgen dat je in het midden van de trampoline springt).

Maura de Vos won daarnaast ook de netheidsbeker: dit betekent dat ze over het gehele seizoen volgens de jury de meest nette oefeningen heeft gesprongen. Dat houdt onder meer in: tenen strekken, goed spannen, rechte benen en op hoogte blijven springen. Dat levert veel punten op.

De beste drie springers elk in hun eigen categorie waren Fenne van der Zwaard, Alyssa Winkelaar en Katelijne van de Avoird (E pupil jeugd: respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats). Kiki Frederiks, Jay Roelfsema en Sarah Wisse (D pupil/jeugd/junior/senior: respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats). Fenno van Beek, Sabine Boegman en Lisa Wolterman (C pupil jeugd: respectievelijk eerste, tweede en derde plaats). Amber Rademaker, Denise Bartling en Casper Dokter (C junior/senior: respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats). En tot slot Maura de Vos, Dian van Wieringen en Boris Claus (B junior/senior respectievelijk de eerste, tweede en derde plaats). Alle winnaars die op de eerste plaats eindigden, ontvingen een wisselbeker met daarin hun naam gegraveerd.