Trailerhelling Stommeerweg nog dicht tot 6 november

Aalsmeer – Pas vanaf 6 november aanstaande kunnen particuliere botenbezitters weer gebruik maken van de trailerhelling op de Stommeerweg. De helling is nog tot die datum exclusief voor gebruik door de brandweer. De periode van afsluiting voor particulieren is dit seizoen verlengd omdat de werkzaamheden aan het Waterfront nog niet zijn afgerond en voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Gevaarlijke situaties

De afsluiting loopt in een normaal seizoen van 15 mei tot 15 september. De helling is in die periode gesloten voor particulieren, omdat het op drukke dagen een komen en gaan was van auto’s met botentrailers. Die trailers werden vaak in de bermen of op fietspaden geparkeerd waardoor gevaarlijke situaties ontstonden voor voetgangers en fietsers.

Voor en na het vaarseizoen

Dit jaar mogen vanaf 6 november particulieren hun boot weer te water laten of uit het water halen op de trailerhelling. Ook dan is het wel van belang om de auto met trailer op een veilige parkeerplaats achter te laten en tijdens het lossen of laden van de boot de veiligheid van fietsers en voetgangers in het oog te houden. Na 15 mei 2022 is de trailerhelling tot 15 september 2022 weer exclusief voor de brandweer.