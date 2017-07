Topscores in Tour de Kwakel

De Kwakel – De balpennen waren deze week niet aan te slepen in De Kwakel. De deelnemers van de Tour de Kwakel mochten elke dag namelijk ontzettend veel streepjes zetten achter de renners op hun lappen. Door een aantal zeer voorspelbare massasprints liep de puntenteller snel op. Uitendelijk was het Willy Turk die na de eerste week de topscores wist om te zetten in de gele trui. Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Je kunt een renner op de goede plek hebben staan, maar de kans is groter dat hij net één plaatsje verkeerd staat, één positie hoger of één positie lager. Met name directielid Marga Kouw had vrijdag alle reden tot klagen. In een millimetersprint zag zij Boasson Hagen, haar nummer één, net verslagen worden door Kittel, haar nummer twee. Toch was Marga ‘s avonds de vrolijkheid zelve en liet ze het mopperen over aan enkele andere deelnemers. De ploeg MVV wist vlak voor het weekend de leiding te pakken in het ploegenklassement. Kopman Paul Hogerwerf heeft een stabiele ploeg om zich heen met Wim Verlaan, Bertil Verhoef, Alfred van de Belt en René Hooiveld. De ploeg van klassementsleidster Willy Turk, die haar kopman Jim Voorn inmiddels voorbij is gestoken in de pikorde, staat op 2 punten.

De meest kleurrijke ploeg in het Tourhome was ongetwijfeld de ploeg Oropa, de huidige nummer twee in het ploegenklassement. Na het wit voor Peter Hogenboom volgde een witte en later gele trui voor Jelle de Jong. Jelle sloot de week in het wit af, Tourdirecteur Peter Mayenburg in het rood. Deze drie mochten samen met Gerard van Dam en Gerda Voorn de hoofden enkele dagen sieren met de gele pet voor beste ploeg (zie foto). Dit ondanks dat Gerda onderin het klassement probeert weg te blijven van de rode lantaarn. Ze compenseert dit door haar ploeggenoten te voorzien van hapjes, de reden van haar afwezigheid op de foto.

Na het verschijnen van de laatste stand op vrijdag volgden zaterdag en zondag twee dagen met opmerkelijk weinig punten. Toch wist Bertil Verhoef, de huidige nummer vier van het klassement zich te onderscheiden door nummer één (Calmejane) en twee (Gesink) te voorspellen op zaterdag. De kans is dan ook groot dat de gele leiderstrui weer van schouders zal wisselen de komende week.

Algemeen klassement:

1. Willy Turk, 65

2. Jelle de Jong, 65

3. Mario van Schie, 64

4. Bertil Verhoef, 64

5. Peter Mayenburg, 63

Rode trui:

1. Peter Mayenburg, 20

2. Jacco Lauwers, 19

3. Arthur Franken, 19

Ploegenklassement:

1. MVV, 194

2. Oropa, 194

3. Thanee, 192