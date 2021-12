Toestemming voor herbouw na grote brand in Zijdstraat

Aalsmeer – Na de grote brand in het in aanbouw zijnde woon/winkelpand in de Zijdstraat op maandag 26 oktober heeft de gemeente de volgende dag een bewonersavond georganiseerd. Er is toen een toelichting gegeven op het verloop van de brandbestrijding en er konden vragen gesteld worden. De grootste vraag was natuurlijk: Wat is de oorzaak van de brand? Er gingen geruchten dat de brand aangestoken zou zijn, mogelijk met vuurwerk omdat er die avond harde klappen zijn gehoord. Echter uitsluitsel kon niet gegeven worden, het politieonderzoek was nog in volle gang.

De burgemeester beloofde hier op terug te komen, evenals hoe er omgegaan zou worden met het verwoeste pand. Helaas zal de oorzaak van de brand niet boven water komen. Uit het onderzoek door de politie zijn geen verdere aanwijzingen gevonden. “Het onderzoek is nog niet afgesloten, maar ikzelf heb niet de verwachting dat dit nog tot opsporing gaat leiden”, aldus burgemeester Gido Oude Kotte in de brief aan de omwonenden. “De brand heeft het pand dusdanig verwoest dat een sporenonderzoek in het pand niet meer mogelijk was.”

Vergunning

Het uitgebrande pand is, op een enkele muur na, inmiddels afgebroken en het puin is zoveel mogelijk verwijderd. De verzekeraard heeft de eigenaar van het pand toestemming gegeven om snel te gaan starten met de herbouw. “Daarmee kan zo snel mogelijk het aangezicht in de Zijd-straat weer hersteld worden”, vervolgt de eerste burger in het schrijven. De eigenaar hoeft geen bouwvergunning aan te vragen om opnieuw te starten. Omdat er één muurtje is blijven staan gaat het om herbouw en niet om nieuwbouw. Dat maakt in de te doorlopen procedures nogal uit.

Menig bewoner slaat de schrik vast weer om het hart. Het verloop van de bouw met het vele houtwerk verliep niet geheel volgens de regels, zo lieten bewoners van het tegenoverliggende pand tijdens de bewonersavond weten. Diverse malen is aan de bel getrokken bij de gemeente om handhaving in te zetten. Hopelijk verloopt de herbouw gedisciplineerder en overzichtelijker. De ‘opzichters’ aan de overkant gaan de herbouw vast weer goed in de gaten houden!